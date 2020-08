부산교육청, 직업계 고교 ‘취업교육’ 확 바꾼다

직업계고 맞춤형 취업역량 강화 교육체계 구축

학년별 3단계로 나눠 맞춤형 교육 지원

[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] 부산시교육청이 직업계 고교 학생들의 취업 역량을 키우는 새로운 교육체계를 마련해 운영에 들어간다.

시 교육청은 4일 직업계고 학생을 대상으로 학년별 3단계로 나눠 체계적으로 교육을 진행하는 ‘부산 직업계고 맞춤형 취업역량 강화 교육체계’를 구축했다고 밝혔다.

이 교육시스템은 4일부터 적용해 10월 15일까지 진행된다. 취업마인드를 북돋기 위해 전국 최초로 개발한 IRPG(Interview Role Playing Game, 면접 역할 수행게임) 교수·학습 방법 등 새로운 프로그램들이 실행된다.

1단계 선취업·후학습, 2단계 취업마인드 함양, 3단계 학생별 맞춤형 지원 등 취업역량 강화를 위한 3단계 지원 체계로 구성됐다.

1단계는 1학년 학생을 대상으로 선취업·후학습에 대한 정확한 정보를 전달하고, 성장경로 설정에 대한 이해도를 높이기 위한 교육 등을 한다.

2단계는 2학년 학생을 대상으로 IRPG 교수·학습 방법과 인터뷰 게임 등을 활용한 직업기초능력(의사소통 능력, 문제해결 능력) 교육을 진행한다.

3단계는 3학년 학생을 대상으로 학생별 맞춤형 지원을 위해 기본교육과 맞춤교육으로 구분한 역량강화 교육을 적용한다.

부산시교육청은 올해 해운대공고 등 8개교를 지원하며, 하반기에는 취업지원센터에서 ‘찾아오는 학생 맞춤형 취업역량강화 교육’도 매주 화, 목요일 정기적으로 실시할 예정이다.

이를 위해 단계별 표준교안을 개발하고, 직업계고 교사와 유관기관 전문강사 등으로 구성된 교육지원단을 운영해 취업역량강화 교육을 지원할 예정이다.

김석준 부산시교육감은 “갈수록 떨어지는 직업계고 학생들의 취업률을 높이기 위해 맞춤형 취업역량 강화 교육체계를 구축해 지원키로 했다”고 말했다.

영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr