민주당 원내대변인 "윤석열 발언, 원론적으로 언급한 내용"

[아시아경제 박철응 기자] 더불어민주당 원내대변인이 윤석열 검찰총장의 "민주주의라는 허울을 쓰고 있는 독재" 등 발언에 대해 "원론적으로 언급한 내용으로 볼 수 있다"는 반응을 내놨다. 정권에 대한 공격으로 해석치 않으려는 의도로 보인다.

홍정민 민주당 원내대변인은 4일 KBS라디오 '김경래의 최강시사'에 출연해 "윤석열 총장님이 어제 신임 검사 신고식에서 절차적 정의를 준수하고 인권을 존중하는 형사 법 집행을 언급하면서 자유민주주의, 공정한 경쟁 이런 헌법정신을 강조했다"며 "개인적으로 보기에는 이런 말씀하신 그 부분만 강조해서 최근 상황에 대한 심정이라기보다는 검사들이라면, 저도 법조인이니까, 당연히 간직해야 될 자세에 대해서 원론적으로 언급한 내용이라고 볼 수도 충분히 있다"고 말했다.

그는 이어 "검찰이 현재 기소권과 수사권을 독점하는 막강한 권력을 가지고 있기 때문에 그런 만큼 더 엄중하고 더 신중하게 접근해야 된다고 생각한다는 그런 취지인 것 같다"면서 "실제로 이번에 공수처가 만들어지고 검경 수사권 조정이 되고, 이렇게 권력기관 개혁 방안이 잘 추진되고 있지 않느냐. 하지만 여전히 강력한 검찰이기 때문에 좀 더 인권을 생각하고 민주주의에 대해서 더 엄중하게 받아들여야 된다, 이렇게 해석하고 싶다"고 했다.

공수처 후속 법안와 관련해서는 "인사청문회법, 국회법 그리고 공수처장 후보 추천위원회 운영 규칙인데, 공수처법이 정상적으로 시행되기 위한 실무적인 법안"이라며 "예를 들면 인사청문회 대상에 공수처장을 넣고 청문회 담당 상임위를 법사위로 하는 정도의, 권력기관 개혁의 내용적인 논의와는 거리가 먼 그런 기술적인 부분이다. 향후에 권력기관 개혁과 관련해서는 법사위나 행안위 관련 상임위에서 충분히 통합당의 입장을 말씀해주시면 경청하고 접점을 만들 것"이라고 언급했다.

박철응 기자 hero@asiae.co.kr