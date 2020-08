유은혜 "코로나19 이후 현장 의견, 22년 교육과정 개편에 반영"

제도 개선·규제 완화 등 자율성 방안 고민 중

원격교육 질 담보하는 제도책 이달 안에 마련



미래 교육은 산업화 시대 인재상과 달라

자기주도적 학습으로 협업 역량 기르는 것

[아시아경제 이현주 기자] 유은혜 부총리 겸 교육부 장관은 3일 정부세종청사에서 포스트 코로나 교육대전환을 위한 7차 대화를 위한 자리를 갖고 "2022년 교육과정 개편은 이미 준비를 해왔는데 그 준비 과정에서 신종 코로나바이러스감염증(코로나19)을 겪으면서 현장에서 제시된 요구가 와 닿았다"며 "이를 보다 구체화 해 교육과정 개편에 담겠다"고 말했다.

유 부총리는 "(코로나19를 겪으면서) 제도 개선이나 규제, 시스템 문제 등 교육과정 운영의 자율성을 훨씬 더 구체적으로 고민하게 됐다"며 "미래된 변화 교육으로 교원 양성 체계 개편도 사회적 협의가 필요해 올해 말까지는 결과를 내놓을 계획을 갖고 있다"고 말했다. 학급 당 학생 수 기준이나 비교과 교사 채용에 대한 내용이 담길 것으로 예상된다.

앞으로 미래교육은 대학 입시 경쟁에서 벗어나 자기주도성을 갖고 창의적으로 문제를 해결하고 협업할 수 있는 역량을 기르는 것이라고 유 부총리는 언급했다. 그는 "산업화 시대의 인재 개념과 달라지는 것으로 문제풀이식 지식 전달 학습이 아니라 자신의 진로와 직업까지 연결될 수 있는 교육과정을 운영하는 것이 필요하다고 생각한다"며 "고교학점제는 그 연장 선상에서 논의되고 있었고 코로나19를 대응하면서 그 방향이 더 앞당겨져 현실화 되고 있다"고 설명했다.

온·오프라인 혼합 교육으로 불리는 블렌디드 러닝(Blended Learning)은 교육 과정의 다양성을 확보하는 수단이라고도 했다. 유 부총리는 "등교를 매일 하지 않는다는 전제가 아니라 등교를 하더라도 선생님이 토론식 수업에 앞서 미리 콘텐츠를 온라인으로 제공하고 아이들이 학교 오기 전에 이를 보고 오는 방식이 될 수 있다"면서 "등교와 원격을 기계적으로 구분하는 것이 아니다"라고 말했다.

유 부총리는 이달 중 원격교육과 관련해 질 높은 수업 내용을 담보 할 수 있는 제도적 개선책을 내놓겠다고 밝혔다. 유 부총리는 "양질의 원격수업 내용을 담보할 수 있는 제도 개선 등은 규제를 포함해 어떻게 완화할 지 고민하고 있다"며 "구체적인 계획으로 실행에 필요한 지원 등은 8월 내 발표할 계획"이라고 했다.

이번 토론회는 교육부 출입 기자단을 대상으로 진행됐다. 조기성 서울 계성초등학교 교사와 기자들의 주제 발표 이후 자유로운 질의 응답이 이어졌다. 오는 7일 열리는 9차 토론회가 마지막이다.

이현주 기자 ecolhj@asiae.co.kr