사진=블랙핑크 제니 인스타그램 캡처.

[아시아경제 김봉주 인턴기자] 그룹 블랙핑크 제니가 청순 섹시 매력을 뽐냈다.

31일 제니는 인스타그램에 "Catch me if you can"이라는 글과 함께 여러 장의 사진을 올렸다.

공개된 사진에는 루즈핏 흰 셔츠를 어깨까지 내린 제니의 모습이 담겼다.

어깨를 드러낸 제니는 가냘픈 어깨선과 깊게 팬 쇄골을 자랑했다.

한편, 제니가 속한 그룹 블랙핑크는 지난 6월 'How You Like That'으로 컴백했으며, 뮤직비디오는 첫 날 8630만 뷰로 '공개 24시간 내 유튜브 동영상 최다 조회수' 등 총 5개 부문에서 기네스 월드 레코드에 공식 등재된 바 있다.

김봉주 인턴기자 patriotbong@asiae.co.kr





