힘찬건설, '고덕 헤리움 시그니어' 8월 분양 예정

[아시아경제 김유리 기자] 힘찬건설은 다음 달 경기 평택 고덕국제신도시에 오피스텔 '고덕 헤리움 시그니어'를 분양할 예정이라고 27일 밝혔다.

이 단지는 경기 평택시 고덕 국제화지구업무용지 11-1-1블록에 위치한다. 지하 5층~지상 24층 오피스텔 20~28㎡(전용면적) 총 1144실로 조성된다. 면적별로는 ▲20㎡ 840실 ▲26㎡ 40실 ▲28㎡ 264실 등이다.

단지는 도보 거리에 세계 최대 규모 반도체 생산라인인 '삼성반도체 평택캠퍼스'가 자리하고 있다. LG디지털파크, 진위 일반산업단지 등도 가까이 있다. 분양 관계자는 "단지 맞은편 삼성반도체 평택캠퍼스엔 삼성전자를 비롯해 많은 협력사가 근무할 것으로 예측되고 있다"며 "LG디지털파크, 진위 일반산업단지, 평택브레인시티 등 다수 산업단지와 거리가 가깝다는 점에서도 주택 수요가 꾸준할 것"이라고 설명했다.

단지는 또 지하철 1호선 서정리역과 인접해 있다. 이에 따라 SRT·KTX 정차역 지제역으로 환승 없이 이동 가능하다. 지제역은 오는 2021년까지 전철, 버스, 택시 등을 편리하게 이용할 수 있는 복합환승센터로 개발될 예정이다. 분양 관계자는 "개발이 완료되면 수도권 주요 도심 및 서울 접근성이 더욱 개선될 것"이라고 말했다. 평택~제천 고속도로를 이용할 수 있는 고덕IC가 가까워 차량 이동도 수월하다는 설명이다. 주변 고덕IC를 통해 차량 이동이 편리하며 인근 BRT를 통한 대중교통환경도 개선될 것으로 보인다. 단지 인근 서정리천, 고덕수변공원 등도 위치했다.

고덕 헤리움 시그니어는 실수요자 선호도가 높은 다락 특화설계(일부)가 도입된다. 2.4m 규모 천장고 역시 적용된다. 단지 내 중정 설계, 자연 테라스(일부) 도입을 통해 입주민 휴식공간을 마련했다. 편리한 차량 이용을 위해 전 호실을 도로변으로 배치하고, 100% 자주식 주차 공간을 확보했다. 모든 호실에 계절창고를 제공한다.

단지 강남 홍보관은 서울 강남구 강남대로 364 미왕빌딩 1층에 위치하며 평택 홍보관은 경기 평택시 고덕면 고덕여염9길 24 고덕헤리움 비즈타워 3차 3층에 있다.

