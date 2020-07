[아시아경제 박종일 기자] 유동균 마포구청장은 24일 마포구 성산행복한 홈스쿨 지역아동센터(합정동 소재)를 방문해 지역 아동들을 위한 필터형 면마스크를 전달했다.

마포구 각 동 자원봉사캠프에서 직접 제작한 필터형 면마스크는 이날 성산행복한 홈스쿨 지역아동센터를 시작으로 지역 내 아동센터 총 10곳에 각 130개씩 총 1300개가 전달될 예정이다.

유동균 마포구청장은 “장기화되고 있는 코로나19에 대비해 모든 주민들이 마스크 사용에 부족함이 없도록 마스크 나눔 활동을 지속적으로 해 나가겠다”고 말했다.

