[아시아경제 오현길 기자] 한화손해보험은 여름 휴가철을 맞아 다음달 7일까지 15일간 ‘차량 무상점검 서비스’를 실시한다고 24일 밝혔다.

이번 차량 무상점검 서비스는 한화손해보험 자동차보험 긴급출동서비스 특별약관에 가입된 고객이라면 누구나 이용할 수 있으며 한화손해보험과 제휴한 마스터자동차 콜센터를 통해 사전예약 후 지정 업체를 방문하면 된다.

주요 점검 항목은 엔진계통, 브레이크, 배터리 등 20여 가지이며 각종 오일류와 워셔액, 타이어 공기압도 점검 후 무상으로 보충 가능하다.

한화손해보험 관계자는 “휴가철, 안전한 장거리 운전을 위해서는 차량 사전점검은 필수사항”이라며 “고객의 사고 예방과 차량 관리에 도움이 되고자 한다”고 밝혔다.

