AIA생명, 직원 건강 증진 독려 프로그램 '웰빙@AIA' 론칭

[아시아경제 오현길 기자] AIA생명이 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 장기화에 따라 임직원들의 건강 증진 활동을 독려하기 위한 사내 프로그램 ‘웰빙@AIA’를 시작했다고 24일 밝혔다.

이 프로그램은 AIA생명의 임직원들이 운동이나 건강식단 정보 등 건강하게 생활할 수 있는 다양한 활동과 방법을 공유하고 적극적인 참여를 독려하는 것이다.

AIA생명은 프로그램의 시작을 알리기 위해 최근 페이스북 워크플레이스에 신설한 사내 디지털 소통 플랫폼에서 ‘V 챌린지’ 사진 인증 이벤트를 진행했다. AIA생명의 건강 & 웰니스 프로그램 ‘AIA 바이탈리티’와 승리의 ‘빅토리’에서 알파벳 ‘V’를 딴 ‘V 챌린지’는 구성원들이 일상생활 속에서 찾은 ‘V’ 모양의 다양한 사진과 함께 건강한 생활을 응원하는 메시지를 남기도록 하는 이벤트다.

챌린지의 반응은 뜨거웠다. 전 직원의 약 3분의1이 참여했고, 가장 많은 ‘좋아요’를 받은 직원 1명이 최우수상을, 자체 영상을 제작한 직원 1명이 ‘특별상’을 받았다. 참가자 중 추첨을 통해 선정한 10명도 참가상을 받았다. AIA생명은 ‘V 챌린지’를 통해 모은 사진으로 AIA의 DNA를 반영한 모자이크 사진 작품을 만들 예정이다.

또한 지난 13일부터 3주간 사내에서 ‘건강 간식 나눔’ 행사를 진행하고 있다. 매일 오전에 한 번씩 건강 증진 활동을 인증한 임직원 50명에게 선착순으로 건강 음료와 간식을 증정하며 건강한 생활 방식을 권장한다. AIA생명은 남은 하반기 동안 임직원들이 정신적으로 건강한 삶을 추구할 수 있도록 상담 프로그램과 구성원 가족들의 건강도 챙길 수 있는 프로그램을 기획, 진행할 예정이다.

