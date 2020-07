DB손해보험, 차량 무상점검서비스 실시

자동차보험 가입고객 대상, 전국 프로미카월드 326개점

휴게소 방문고객 대상 무료 점검

[아시아경제 오현길 기자]DB손해보험은 오는 27일부터 이달 31일까지 휴가철 사고예방과 고객만족도 제고를 위해 차량 무상점검서비스를 실시한다고 24일 밝혔다.

이번 서비스는 전국 프로미카월드 326개점에서 DB손해보험에 자동차보험을 가입한 고객을 대상으로 진행된다.

오토케어 서비스 특약 가입고객은 브레이크 오일, 타이어 공기압등 25가지 점검과 실태 살균탈취 서비스, 특약 미가입고객은 12가지 점검과 실내 살균탈취 서비스를 제공한다. 고객안전과 편의제공을 위해 휴가기간 통행량이 급증하는 고속도로 휴게소에서 DB손해보험 가입고객뿐만 아니라 타사가입고객의 차량까지 포함하여 무상점검서비스를 실시한다.

신탄진과 탄천 휴게소 프로미카월드 점에서 이달 31일부터 8월1일, 다음달 7~8일 두 차례에 걸쳐 서비스를 제공할 계획이다.

오토케어서비스 특약 가입고객에게는 25개 점검서비스를, 특약미가입 고객과 타사고객에게는 12개 점검서비스를 제공한다.

DB손해보험 관계자는 “손해보험업계 전체적으로 서비스를 축소하고 있는 추세이지만, 자가차량을 이용한 국내여행이 증가할 것으로 판단해 차량 무상점검서비스를 시행 하기로 했다”고 설명했다.

