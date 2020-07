GS프레시몰, '2020 한국의 소비자대상' 온라인 신선마켓 부문 대상

[아시아경제 이승진 기자] GS리테일은 온라인 장보기 쇼핑몰 GS프레시몰이 ‘2020 한국의 소비자 대상’ 온라인 신선마켓 부문 대상을 수상했다고 24일 밝혔다.

GS리테일은 GS프레시몰이 고객 최적화 서비스 및 차별화 상품 제공, 온라인 최저가 공급 택배 배송서비스 등에 높은 평가를 받아 대상 수상의 영광을 받았다고 설명했다.

GS프레시몰은 ‘대한민국 1등 온라인몰’을 슬로건으로, 빅데이터를 활용한 고객 맞춤 혜택 제공해 왔다. 100% 재활용 가능한 포장재 도입, 간편하게 주문한 신선한 상품을 당일·새벽·심야 24시간 배송 서비스 등 고객 최적화 서비스를 바탕으로 전년대비 올 상반기 방문 고객 수는 71%, 신규 가입 고객은 112% 신장하는 성과가 있었다.

대표 차별화 상품 가정간편식 밀키트 브랜드 ‘심플리쿡’과 GS리테일 지정농장에서 기른 ‘우월한우’ 등도 고객의 사랑을 지속적으로 받고 있다. 밀키트 ‘심플리쿡’은 고객이 저녁 10시전에 주문을 하면, 이 후 생산을 진행해 다음날 문 앞에 배송하는 신선도 극대화 밀키트 상품으로 누구나 15분이면 간편하게 전문 셰프가 조리한 요리처럼 즐길 수 있다.

‘우월한우’는 지정농장 사육으로 별도 경매 과정 없이 도축-가공 전과정의 원스톱 운영을 통한 합리적인 가격으로 고품질 한우 구매가 가능하는 특징이 고객의 지속적인 구매로 이어 지고 있다.

GS프레시몰은 ‘2020 한국의 소비자 대상’수상을 기념해 감사 할인 행사를 28일까지 진행한다. 5~10만원 결제 시 사은품 지급, 최대 50% 할인뿐만 아니라 25일 오후 5시에서 26일 자정까지 20% 더블 할인 등 고객이 체감할 수 있는 초특가 행사를 다채롭게 준비했다.

차은철 GS프레시몰 부문장은 “작년 산업통상자원부주관 브랜드 최고 영예인 대한민국 브랜드 대상 대통령상을 수상한 이후 지속적인 다양한 차별화 상품과 고객 최적화 서비스로 한국의 소비자 대상을 수상하게 되어 무한한 영광으로 생각한다”며 “고객에게 가장 편리하고 합리적인 가격에 차별화된 상품을 제공하는 온라인 장보기몰이 되기 위해 다양한 활동을 펼치겠다”고 말했다.

