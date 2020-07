이승만기념사업회 “보훈처장 ‘박사’ 호칭 잘못 없다”

[아시아경제 양낙규 기자]박삼득 보훈처장이 이승만 전 대통령의 호칭을 '박사'로 부른 것에 대한 논란이 일자 (사)이승만건국대통령기념사업회(이하 기념사업회)가 박삼득 보훈처장을 찾아가 '박사' 호칭은 전혀 틀리지 않고, 전 대통령 이승만 박사를 폄훼한 것도 아니라는 공식 입장을 밝혔다.

23일 기념사업회에 따르면 문무일 사무총장은 이날 오후 서울지방보훈청에서 박삼득 보훈처장과 면담을 갖고 "'박사'라는 호칭이 전 대통령 이승만 박사를 전혀 폄훼한 것이 아닌데, 일부 언론에서 박삼득 처장님을 비판한 것을 안타깝게 생각한다"라며 기념사업회의 입장을 전했다.

또 문 사무총장은 "보훈처장이 추모식에 직접 참석해주신다는 말씀을 듣고, 유족과 기념사업회 회원들이 좋아했고, 이번 처장님의 추모사 내용이 상당히 만족스러웠다"고 밝혔다.

이날 면담은 기념사업회 측이 전 대통령 이승만 박사 추모식 이후 '호칭' 논란이 불거지자, 내부 회의를 거친 뒤 보훈처에 면담을 신청하면서 이뤄졌다.

한편, 박 보훈처장은 지난 19일 이승만 전 대통령 서거 55주기 행사에서 이 전 대통령을 '대통령'이 아닌 '박사'로 부르면서 논란이 되기도 했다. 당시 박 처장은 추모사에서 이 전 대통령 직책을 7차례 언급하면서 모두 박사님으로 표현했다. "오늘 우리는 엄숙하고 경건한 마음으로 우남 이승만 박사님의 서거 55주기를 맞는다"는 서두로 시작해 "다시 한번 박사님의 서거 55주기를 맞아 깊은 추모의 마음을 바친다"는 애도로 끝을 맺을 때까지다. 추모사 중 대통령이라는 단어는 "대한민국 임시 대통령, 초대 대통령이자 독립운동가로서 중추적 역할을 하셨다" "대통령 중심제를 확립했다" 등의 대목에서만 언급됐다.

