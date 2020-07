합천군, 역대영재VS여자정상 연승대항전, 영재팀 우승

영재팀이 여자정상팀을 상대로 완벽한 설욕전을 펼쳤다



역대영재 VS 여자정상 연승대항전

[아시아경제 영남취재본부 최순경 기자] 한국기원 바둑TV 스튜디오에서 열린 2020 역대 영재 vs 여자 정상 연승대항전에서 영재팀 박종훈 4단이 여자 정상팀 최정 9단을 꺾고 영재팀의 우승을 확정지었다.

영재팀과 여자 정상팀은 6국까지 1승씩 주고받다가 영재팀 박종훈 2단이 출전해 4번째 주자인 오유진 7단과의 대결에서 승리했다.

또한, 기세를 몰아 마지막 주자인 최정 9단에게 195수 만에 흑 불계승을 했다.

합천군이 주최하고 한국기원이 주관 합천군의회와 합천군체육회·합천군 바둑협회가 후원한 2020 합천 역대 영재 vs 여자 정상 연승 대항전의 우승상금 2000만 원, 준우승 상금 500만 원이며 제한시간은 각 1시간, 40초 초읽기 3회가 주어졌다.

8월 10일 합천 청와대 세트장에서 열리는 영재 현 유빈 vs 정상 신진서 기념 대국과 함께 시상식을 할 예정이다.

