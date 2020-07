[아시아경제 호남취재본부 윤자민 기자] 광주 서부소방서(서장 이천택)는 기아자동차 광주공장에서 화재예방을 위한 현장지도 방문을 실시했다고 23일 밝혔다.

이번 현장 지도 방문은 ▲화재예방 안전관리 방안 논의 ▲공장 내 위험물시설, 유해화학물질 확인 ▲소방용수 및 출동로 파악 등 공장 내 전반적인 안전사항에 대해 점검했다.

이천택 서장은 “기아자동차 광주공장은 화재 발생 시 대형 재난으로 이어질 우려가 크다”며 “평소 관계자가 철저한 소방시설의 유지관리에 최선을 다해 달라”고 말했다.

