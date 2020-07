이인영 "저와 제 아들 군대 못 간 것, 청년들에게 미안하고 더 응원한다"

아들 병역 면제 논란에 사과

이인영 통일부 장관 후보자가 아들의 병역 논란과 관련해 "저와 제 아들이 군대를 못 간 것에 것에 대해 (현역) 청년들에게 미안하고 더 응원한다"고 23일 말했다.

이 후보자는 이날 국회 외교통일위원회가 개최한 인사청문회에서 아들을 둘러싼 병역 논란을 해명하며 이같이 밝혔다.

야당은 이날 이 후보자 아들의 병역 면제를 놓고 추궁을 이어갔고 이 후보자는 즉각 반박하며 감정이 격해지는 모습을 보이기도 했다.

미래통합당 의원들은 병역 면제의 근거가 된 의료 기록 모두 제출할 것을 요구했고 이 후보자는 "개인의 진료기록 모두 제출하라는 건 말이 안 된다"고 맞섰다.

이 후보자의 아들은 2014년 4월 신체검사에서 강직성 척추염으로 인해 병무청으로부터 군 면제에 해당하는 5급 전시근로역(면제) 판정을 받았고, 2016년 재검에서도 동일한 결과가 나왔다.

일각에선 아들이 군 면제를 받은 지 얼마 안 돼 고카트를 타거나 장시간 선 채로 디제잉을 하는 모습 등이 찍힌 사회관계망서비스(SNS) 사진들을 근거로 병역 면제 과정의 적절성을 문제 삼았다.

이 후보자는 아들이 병역을 면제받은 과정에 대해 "2014년 1월 기흉이 와서 관련 수술을 진행했는데 계속 허리 통증을 호소하여 신경외과에서 진료를 받았다. 그 과정에서 (면제 사유인) 강직성 척추염이 발견됐다"고 설명했다.

앞서 이 후보자는 아들이 2016년 3월 17일 병무청에 병역복무 변경신청서를 제출하면서 '현역을 희망하나 안 되면 사회복무라도'라는 글귀를 자필로 쓴 대목까지 공개하며 진정성을 강조하기도 했다.

한편 이 후보자 본인은 1988년 11월 수형을 사유로 병역이 면제됐다. 그는 민주화운동에 참여했다가 집회시위법과 국가보안법을 위반한 혐의로 1988년 6월 징역 1년6개월에 집행유예 3년, 자격정지 2년형을 받았다가 같은 해 12월 특별사면됐다.

