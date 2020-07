추미애 탄핵소추안 표결…與 “보이콧 대신 표결 참여”

[아시아경제 전진영 기자] 23일 오후 2시 본회의에서 추미애 법무부장관의 탄핵소추안 표결이 이뤄지는 가운데 더불어민주당은 보이콧 대신 무기명 투표에 참여해 반대표를 던지는 것으로 의사를 전달하기로 했다.

김태년 민주당 원내대표는 이날 본회의에 앞서 의원총회를 열고 “탄핵소추안은 누가 보더라도 검찰개혁을 저지하겠다는 목적의 정치공세일 뿐”이라며 “추 장관의 수사지휘는 공정한 수사를 보장하기 위한 권한행사가 분명하다”고 강조했다.

김 원내대표는 이어 “한명숙 전 총리의 진정사건도 마찬가지”라며 “검찰총장과 대검 감찰부가 사건 배당을 둘러싼 논란을 벌이고 있었기 때문에 이를 해소하기 위해 수사지휘권을 행사한 것”이라고 강조했다.

그러면서 미래통합당을 향해 “통합당의 탄핵 소추안은 검찰에 대한 민주적 통제를 파괴할 위험이 있다”며 “정치적 유불리에 따라서 검찰을 감싸고 도는 통합당의 행태는 안하무인하다”고 지적했다.

그는 “민생현안이 산적하고 처리에 집중해야 하는 시간인데 소중한 시간을 정쟁에 소모할 수 없다”며 “통합당의 정략적 행태를 오늘 일치된 투표를 통해 단호히 심판해줄 것을 부탁드린다”고 당부했다.

홍정민 민주당 원내대변인은 이날 의원총회가 끝나고 기자들과 만나 “탄핵소추안 건에 대해서 다른 방법도 가능하지만 반드시 정치적 표결에 들어가기로 했다”며 “표결하는 이유는 국회법 원칙대로 진행하자는 것과 앞으로 반드시 상임위나 본회의에서도 표결로 처리하겠다는 입장을 보여주기 위해서”라고 밝혔다.

전진영 기자 jintonic@asiae.co.kr