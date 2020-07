[아시아경제 우수연 기자]현대자동차는 23일 2020년 2분기 경영실적 컨퍼런스콜을 통해 "올해 2분기 국내 시장에서 제네시스 판매 비중이 16.2%로 전년 동기 대비 두 배 가까이 확대됐다"고 밝혔다.

는 올해 상반기 국내 시장에 GV80과 G80 신차를 출시했으며 글로벌 시장에서 제네시스 판매 비중은 5.4%로 전년 동기 대비 3%포인트 늘었다.

이어 현대차는 "2분기말 기준 국내 시장에서 제네시스 미출고 대수는 약 4만대 수준"이라며 "하반기에는 미국 등 해외시장 진출로 판매 호조가 기대된다"고 덧붙였다.

