태풍이 된 '행정수도 이전'

與 행정수도 강공 드라이브, 이슈블랙홀 떠올라…통합당 지도부 與 비판, 충청권 민심 동향 주시

[아시아경제 류정민 기자] 행정수도 이전 문제가 문재인 대통령 집권 후반기 '이슈 블랙홀'로 떠오르면서 더불어민주당이 '속도전'을 내세워 강공 드라이브에 나섰다.

김태년 더불어민주당 원내대표는 23일 정책조정회의에서 "행정수도 완성이 공론화된 이상 끝을 보겠다"면서 "원내에 우원식 의원을 단장으로 하는 행정수도완성추진 태스크포스(TF)를 구성해 운영하겠다"고 밝혔다.

김 원내대표는 여야 합의를 통한 행정수도 이전 재추진 의사를 밝히면서 야당에 행정수도 이전 특위 참여를 압박했다. 여당 주요 정치인들도 측면 지원에 나섰다. 이낙연 민주당 의원은 이날 tbs 라디오 '김어준의 뉴스공장'과 인터뷰에서 "내가 대표로 일하는 동안 (행정수도) 결론을 낼 수 있다면 그게 최상"이라고 말했다.

미래통합당은 행정수도 문제가 충청 민심에 줄 정치적 영향에 주목하면서도 여권에 정국 주도권을 내주지 않기 위한 해법 마련에 고심하고 있다. 하지만 당 지도부 내에서도 혼선을 빚는 등 '딜레마'에 빠져드는 모양새다.

김종인 통합당 비상대책위원장은 이날 회의에서 "대통령 지지율이 급락하니까 급기야 내놓은 제안이라는 게 수도를 세종시로 옮기겠다는 얘기"라면서 "과연 이게 정상적인 정부의 정책으로 내놓을 수 있는 것이냐 의심하지 않을 수 없는 입장"이라고 지적했다. 여당의 행정수도 이전에 반대한다는 목소리를 연일 높이고 있는 것이다.

주호영 원내대표는 이날 라디오 인터뷰에서 "위헌 문제가 해결되지 않으면 행정수도 이전은 되지 않는다는 것이 당의 입장"이라면서 "개헌도 있을 수 있고, 국민투표도 있을 수 있다. 절차에 관해선 많은 논의를 해봐야 할 것"이라고 여지를 남기기도 했다.

그러면서 당론을 정하는 과정을 거칠 계획이라고 덧붙였다. 하지만 김 위원장이 반대 목소리를 높이자 회의에서는 "(여론의) 관심을 돌리기 위해 행정수도 이전을 꺼낸 것 같다. 진정성이 없고 위헌 문제도 해결되지 않았다"고 비판했다. 충청권 의원을 중심으로 행정수도 이전에 대한 긍정 기류도 만만치 않은 상황이라 앞으로 논란이 이어질 전망이다.

