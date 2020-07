여성가족부, 다음주 박원순 의혹 관련 서울시 현장 점검 나선다

성희롱 및 성폭력 방지 조치 이행 여부 조사

직장 내 고충 처리·상담 실태 살필 예정



2차 가해 대책 마련 진행 중

이정옥 장관, 2030 여성들과 간담회 개최

[아시아경제 이현주 기자] 여성가족부가 고(故) 박원순 전 서울시장 성추행 의혹과 관련해 서울시 현장 점검을 실시한다.

황윤정 여가부 권익증진국장은 23일 오전 정부서울청사에서 열린 정례 브리핑에서 "이번 달 말 서울시에 대한 현장 점검을 하겠다"고 밝혔다.

여가부가 들여다 볼 내용은 서울시가 양성평등기본법 등 관련 법령에 따라 성희롱 및 성폭력 방지 조치를 제대로 이행했는지 여부다. 직장 내 고충 처리·상담 실태도 살필 계획이다.

여가부는 2차 가해에 대한 대책 방안도 마련 중이다. 황 국장은 "전반적으로 우리 사회에 2차 가해가 일어나지 않도록 하는 대책이 필요하다는 데 공감하고 있다며 "지침 마련 등을 준비하고 있다"고 말했다.

아울러 지난주 여가부가 개최한 긴급회의와 관련해 황 국장은 "위계와 위력 관계에서 (발생한 성범죄에 대해) 신고를 원활히 하고 피해자가 정상적으로 생활에 복귀할 수 있는 여건을 조성하기 위해 관계기관 협의 통해서 재발 방지 대책을 마련하고자 준비 중"이라고 설명했다.

이날 여가부는 20~30대 여성들의 의견을 듣기 위해 장관이 참석하는 간담회를 개최한다. 민간기업 근로자뿐만 아니라 지자체 공무원도 논의에 함께 참석할 예정이다.

이정옥 여가부 장관은 "직장 내의 비민주적이고 성희롱·성차별적인 관행을 변화 시키기 위한 제도적 장치들을 마련하고 이것이 현장에서 잘 작동할 수 있도록 정책적 대안을 마련해 나가겠다"고 말했다.

이현주 기자 ecolhj@asiae.co.kr