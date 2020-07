中企 "AI 기반 제조혁신 고도화 정책 환영"

중소기업중앙회 논평

인공지능 중소기업 스마트공장 시대 일조

[아시아경제 김대섭 기자] 중소기업계가 정부의 인공지능(AI)·데이터 기반 중소기업 제조혁신 고도화 전략 추진에 대해 환영의 입장을 밝혔다.

중소기업계는 중소벤처기업부가 23일 발표한 이번 대책의 실효성 제고를 위해 정부와 협력하고 제도 홍보와 함께 중소기업들이 적극 활용할 수 있도록 최선을 다할 방침이다.

중소기업중앙회는 이날 논평을 통해 "이번 대책은 데이터기반 플랫폼을 마련해 인공지능 중심으로 공장 내에 머물러 오던 스마트공장의 데이터를 수익을 창출하는 마이제조데이터 시대를 열겠다는 계획을 담은 것으로 환영한다"고 강조했다.

중소기업계는 특히 기초 수준에 머물러 있던 중소기업 스마트공장을 고도화하겠다는 정부의 정책적 의지를 담은 것으로 평가했다.

중기중앙회는 "이번 대책은 스마트공장 설비 솔루션을 개발하고 설치하는 공급업체 육성을 위한 정책을 새로 도입한 것으로 인공지능 중소기업 스마트공장 시대를 여는데 일조할 것으로 보인다"고 밝혔다.

