전문 상담교사와 학교별 담당자 '온라인 연수'

[아시아경제 영남취재본부 박동욱 기자] 경상북도교육청은 부적응 학업중단 학생이 다수 발생하는 고등학교를 대상으로 위기학생 상담과 체험활동을 강화하는 집중 지원 체제를 구축·운영한다고 23일 밝혔다.

지난해 학업중단 학생이 10명 이상 발생한 고등학교 40개교를 집중 지원학교로 지정한 경북교육청은 23일 학교별 업무 담당자를 대상으로 비대면 실시간 온라인 연수를 실시한다.

이날 연수에서 학업중단 예방 집중 지원학교 프로그램을 운영했던 전문 상담교사가 다양한 학업중단 예방 프로그램을 소개하고, 프로그램 운영 방법에 대해 논의하게 된다.

임종식 교육감은 "학생들의 학업중단 예방을 위해 다양한 프로그램을 발굴하고 공유해 학교중단 학생이 없는 경북교육을 만들기 위해 지속적으로 노력하겠다"고 전했다.

영남취재본부 박동욱 기자 pdw1201@asiae.co.kr