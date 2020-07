[아시아경제 이현주 기자] 우수 청소년 창업 동아리를 발굴해 시상하는 대한민국 청소년 창업 경진 대회가 개최된다.

교육부는 17개 시도교육청, 한국청년기업가정신재단과 함께 올해 6번째를 맞는 창업 경진 대회를 연다고 23일 밝혔다.

올해는 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 등 감염병 상황을 고려해 올해는 창업체험교육 홈페이지 가상창업체험 기능을 이용해 온라인으로 개최된다.

이번 대회 참가 신청은 9월4일까지 온라인으로만 받는다. 예산 참가 신청을 한 전체 청소년 창업 동아리를 대상으로 교육부는 온라인 사업설명회를 갖고 가상창업체험 활동을 평가한다. 결선은 예선을 통과한 20개 청소년 창업 동아리를 대상으로 실시간 온라인 사업설명회와 인터뷰 형태로 진행한다. 12월 초 수상자 명단이 최종 발표된다.

