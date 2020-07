포스코, 올해 매출액 전망치 2조원 하향 조정

[아시아경제 박소연 기자] 포스코는 올해 연결 기준 매출액 전망치를 57조5363억원에서 55조4000억원으로 2조원가량 하향 조정한다고 21일 공시했다.

올해 연결 기준 투자비도 5조2246억원에서 4조7211억원으로 5000억원가량 줄였다.

적용 환율은 1달러당 1201원이다. 포스코의 실적 전망 조정은 지난 1분기에 이어 두 번째다.

