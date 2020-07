[골프토픽] 엘스의 이색 제안 "러프를 무릎 높이로~"

[아시아경제 김현준 골프전문기자] ○…"무시무시한 러프."

'백전노장' 어니 엘스(남아공)의 아이디어다. 21일(한국시간) SNS에 "페어웨이를 단단하게, 러프는 무릎 높이로 기르자"고 올렸다. 최근 선수들의 비거리가 엄청나게 늘어나고 있다는 게 출발점이다. 실제 '헐크' 브라이슨 디섐보(미국)는 올해 400야드 초장타를 휘두르고 있다. 웬만한 홀들은 그린 근처에 도달한다. "코스 전장이 8000야드를 넘어도 소용없을 것"이라는 전망까지 나온다.

미국골프협회(USGA)와 영국왕립골프협회(R&A)는 현재 골프공의 반발력을 제한하는 규정을 더욱 강화하는 방안에 초점을 맞추고 있다. 축구나 야구처럼 대회용 공인구를 통해 비거리 증가에 제동을 걸겠다는 이야기다. 골프 해설가 브랜덜 챔블리(미국)가 엘스의 주장에 동조했다. "선수는 페어웨이를 놓치면 대가를 치러야 한다"며 "적어도 5타 이상 손해를 보도록 만들어야 한다"고 밝혔다.

김현준 골프전문기자 golfkim@asiae.co.kr