홍남기 "주택공급 확대방안 7월말까지 마련"

20일 기재부 확대간부회의

[아시아경제 장세희 기자]홍남기 부총리 겸 기획재정부 장관은 "주택시장 안정화 근본 대책으로 주택공급 확대방안을 관계 부처 및 기관들이 원팀이 되어 7월말까지 최대한 조속히 마련할 것"이라고 밝혔다.

홍 부총리는 20일 오후 정부세종청사에서 기재부 확대간부회의를 열고 부동산 대책에 관해 논의했다. 홍 부총리는 이 자리에서 "시장 불확실성을 최소화하기 위해 부동산 대책 관련 입법들이 7월 내 패키지 처리될 수 있도록 노력하겠다"고 말했다.

부동산 시장 상황과 관련해선 "아직 평가하기 이르다"면서도 "최근 주택가격 상승률이 소폭이나마 둔화되고 있다"는 점을 강조했다. 그는 "주택, 전월세 가격 등을 향후에도 계속 예의 주시하겠다"고 말했다.

한국판 뉴딜에 대해서는 "이달 말까지 기재부내에 실무 추진단을 신속히 꾸리고, 추진단 출범 전이라도 실행이 가능한 부분은 속도감 있게 추진할 것"이라고 말했다.

장세희 기자 jangsay@asiae.co.kr