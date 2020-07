민주당, 공수처장 추천위원으로 박경준 변호사 선임…"공정분야 전문가"

[아시아경제 원다라 기자] 더불어민주당이 고위공직자범죄수사처장 후보추천위원회 위원으로 박경준 변호사를 선임했다.

민주당 공수처장 후보추천위는 20일 박 변호사를 추천하기로 결정했다고 밝혔다

박 변호사는 법무법인 인의 대표변호사·경실련 상임집행위원으로, 법무부 집단소송제 개선 특별분과위원·서울지방경찰청 개혁자문위원·공정위 가맹점사업거래분쟁조정협의회 위원을 지냈다. 춘천고등학교·연세대 법학과를 졸업했고 33기 사법연수원을 수료했다.

추천위는 "다년간 시민단체와 정부관련 공익활동을 해왔으며 특히 소비자피해구제 분쟁조정 등에서 활동하며 시민권익에 앞장서왔다"면서 "법조경력 대부분을 약자의 편에서, 소외된 사람들의 목소리에 귀기울여온 공정분야 전문가로서 공수처장 후보자 추천을 다양하고 폭넓게 해줄것으로 기대한다"고 선임 배경을 설명했다.

한편 민주당이 새 공수처장 추천위 후보를 추천한 것은 지난 13일 앞서 선임됐던 장성근 수원시 인권위원회 위원장이 사임한지 일주일만이다. 장 위원장은 n번방 사건 조주빈 공범 변호를 맡은 것으로 알려지며 사임했다.

