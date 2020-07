하태경 "박지원, 군 숙소를 학교 기숙사처럼 사용…군 경력 취소해야"

[아시아경제 이지은 기자] 국회 정보위 야당 간사인 하태경 미래통합당 의원이 박지원 국정원장 후보자에 대해 "학위 취득을 위해 군 숙소를 기숙사처럼 사용했다"며 '황제복무' 의혹을 제기했다.

하 의원은 20일 페이스북에서 "박 후보자가 사병으로 군 복무 중 통학으로 학위를 취득한 것은 불법 특혜"라며 이같이 말했다.

그는 "박 후보자가 학위 부정취득을 위해 군대생활을 할 때의 군인복무규정(1996년 3월 15일) 어디에도 사병 학위취득을 위한 자유로운 외출 규정이 없다"며 "더구나 1년 반 통학을 했다면 이는 거의 학기 중에 매일 불법외출을 해야 가능하다"고 지적했다.

하 의원은 "당시 무단외출을 근거 없이 허락한 부대장도 처벌을 받아야 하고 박 후보자의 군 경력도 취소해야 한다"며 "박 후보자가 제출한 병적기록표에는 정기휴가를 두 번 간 것을 제외하고는 거의 매일 학교 통학을 위해 외출했다는 기록도, 근거도 전혀 없다"고 말했다.

그는 "지금도 불법 외출하면 징계위원회에 회부되어 사안의 경중에 따라서 처벌을 받는다"며 "군기가 더 강했다는 1966년, 1년 반 동안 박후보자는 학위취득을 위해 군 숙소를 학교 기숙사처럼 사용했다. 특혜와 특권만 있었던 군경력 취소하고 국민과 청년들에게 사과해야 한다"고 비판했다.

한편 이날 국회 정보위원회는 전체회의를 열고 국정원장 청문회 날짜를 27일로 확정했다. 정보위 여당 간사인 김병기 더불어민주당 의원은 "증인은 오늘 합의하지 못했지만, 청문회 날짜는 27일로 정해졌다"고 밝혔다.

이지은 기자 leezn@asiae.co.kr