하이투자증권, '건강한 여름나기' 지원 기부활동 펼쳐

[아시아경제 박지환 기자] 하이투자증권은 사회공헌 활동의 일환으로 서울 영등포구 문래동 소재 구립 영등포노인종합복지관에서 지역 내 어려운 어르신들께 삼계탕과 여름이불을 후원했다고 20일 밝혔다.

이번 행사는 DGB금융그룹에서 무더위 극복을 위해 진행하는 ‘DGB Blue Wind’에 동참하고자 진행됐다. 하이투자증권은 DGB사회공헌재단에서 준비한 후원금 200만원을 삼계탕 200봉과 여름이불 105채 구매 용도로 기부했다.

기부용품은 전량 영등포 지역 내 도움이 필요한 어르신들께 전달된다. 특히 해당 물품은 혹서기 더위와 열대야를 대비해 어르신들의 건강 맞춤형으로 마련됐다는 점에서 그 의미를 더했다.

김경규 하이투자증권 사장은 "올 여름 역대급 폭염이 예보되는 가운데 특히 무더위에 힘드실 수 있는 어르신들의 건강에 자그마한 보탬이 되길 바란다"면서 "앞으로도 하이투자증권은 DGB금융그룹 내 모든 계열사와 함께 사회적 책임을 다할 것"이라고 밝혔다.

