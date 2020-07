극단 신세계 '공주(孔主)들2020' 앙코르 공연

8월4~9일 대학로 아크로예술극장 소극장에서

[아시아경제 박병희 기자] 극단 신세계가 '공주(孔主)들2020'을 오는 8월4~9일 서울 대학로 아르코예술극장 소극장에서 앙코르 공연한다.

'공주(孔主)들2020'은 지난 6월 대학로 아르코예술극장 소극장에서 공연했으나 당시 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 관련 정부의 수도권 방역 강화 지침에 따라 공연 회차를 축소해 공연했다. '공주(孔主)들2020'은 한국문화예술위원회 공연예술 중장기창작지원사업의 일환으로 앙코르 공연을 갖는다. 앙코르 공연은 지난 16일 입장권 예매를 시작하자마자 7분만에 6회차 공연 전 좌석이 매진되며 관객들의 뜨거운 관심을 확인했다.

연극 '공주(孔主)들2020'은 구멍 공孔, 주인 주主, 구멍의 주인들에 대한 이야기이다. 일본군 '위안부' - 한국군 '위안부' - 미군 '위안부' - 베트남 한국군 민간인학살 - 기생관광 - 집결지 - 현대의 성매매 - N번방 사건으로 이어지는 1900년대부터 오늘까지의 대한민국 성착취 100년사(史)를 주인공 '김공주'를 통해 읽어낸다. 연극 '공주(孔主)들2020'는 공식적 역사가 아닌 비공식적 역사에 주목하면서 우리가 알지 못했던, 혹은 알고 있었으나 외면했던 역사적 사실을 통해 대한민국 '성착취의 연속성'을 고발하고 지금 우리의 삶을 재조명한다. 그와 동시에 성착취를 당해온 사람들이 아닌 성착취를 해온 사람들이 누구인지 그리고 그들이 성착취를 하도록 만든 이들은 누구인지 질문을 던진다.

연극 '공주(孔主)들'은 2018년 연극실험실 혜화동 1번지에서 초연했으며 2019년 제40회 서울연극제 공식선정작으로 재연했다. 제40회 서울연극제 당시 '우수상', '관객평가단 인기상 관객훈장', '신인연기자상(김공주역 양정윤)'을 수상했다. '공주(孔主)들'은 매해 새로운 관점을 제시하고 질문을 제기해왔다. 2018년 '공주(孔主)들'은 김공주의 삶을 통해 대한민국 성매매 역사를 들여다봤고, 2019년 '공주(孔主)들'은 김공주의 삶을 바라보고 듣는 우리의 태도와 입장에 대해, 그리고 강요된 당사자의 피해자성에 대해 질문을 던졌으며, 2020년 '공주(孔主)들'은 김공주의 삶이 우리의 삶과 전혀 다르지 않음을 말하고자 한다.

연극 '공주(孔主)들2020' 앙코르 공연은 '거리두기 객석제'를 도입하고 극장 입장 시 발열 체크와 마스크 착용 필수 등 코로나19 방역 조치를 준수하며 진행될 예정이다.

박병희 기자 nut@asiae.co.kr