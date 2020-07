부경대 윤대호 연구원, ‘인공어초·지반’ 창의연구 선정

한국연구재단 창의도전연구 선정 … 연구 지원금 5000만원 타내

[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] 바다 밑 지반을 분석해 적합한 인공어초를 설치하는 연구에 도전한 연구원이 한국연구재단으로부터 창의도전연구 지원 사업에 선정됐다.

부경대 해양공학과 스마트인프라연구소 윤대호 연구원(35)은 한국연구재단 학문균형발전 지원사업에 뽑혀 각종 지원을 끌어내게 됐다.

윤 연구원은 이번 사업에 ‘지반공학적 특성을 고려한 인공어초 설치 지반의 안정적 분석’(지도교수 김윤태) 연구를 제시해 신규과제로 선정됐다.

윤 연구원은 이번 사업 선정으로 앞으로 1년간 연구비 5000만원을 지원받아 인공어초 설치 지역에 따른 보강재의 효과 등을 연구한다.

윤 연구원의 연구과제는 인공어초 설치 이후 발생하는 문제에 대한 연구가 미미한 상황에서 지반공학적 접근이라는 독창성을 인정받았다.

인공어초란 양식이나 해양생태계 복원 등을 위해 해저에 설치하는 구조물이다. 인공어초는 설치하는 환경에 따라 가라앉거나 침식되는 현상이 발생할 수 있어 이를 막기 위한 보강재가 필요하다.

이를 위해 윤 연구원은 다양한 실험연구를 통해 점토, 모래, 실트 등 지반 특성에 따른 대나무 매트, 지오그리드 등 토목용 보강재의 침하와 세굴 현상 저감 효과를 밝힐 계획이다.

윤 연구원은 “이번 연구가 인공어초를 다양한 지반에 설치하는 데 도움을 주고, 양식 환경 개선, 어민 소득 증대 등에 보탬이 되면 좋겠다”고 말했다.

영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr