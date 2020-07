[아시아경제 온라인이슈팀] 가수 보아(BoA)가 카리스마있는 화보를 공개했다.

오는 8월 25일 데뷔 20주년을 맞는 보아는 매거진 얼루어 코리아(Allure Korea) 8월호의 커버 모델로 선정돼 아티스트로서 걸어온 길을 조명하는 화보 촬영을 진행했다.

인터뷰에서 보아는 "먼저 '고생했고 대견하다'고 스스로에게 축하의 인사말을 건네고 싶다. 시간이 굉장히 빠르고 버라이어티하게 지나간 것 같다. 하고 싶은 일을 하면서 사랑받을 수 있다는 건 큰 행운이다. 정말 재밌는 20년이었다"고 데뷔 20주년을 맞은 소회를 밝혔다.

