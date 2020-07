[아시아경제 임춘한 기자] 국회 정보위원회는 오는 27일 박지원 국정원장 후보자에 대한 인사청문회를 열기로 했다.

국회 정보위는 20일 국회에서 전체회의를 열고 인사청문회 실시계획서 채택의 건을 의결했다. 다만, 증인 채택의 건은 이날 오후 여야 간사 간 다시 논의하기로 했다. 정보위 간사는 김병기 더불어민주당 의원과 하태경 미래통합당 의원이 맡는다.

김 의원은 이날 회의 직후 기자들과 만나 “오늘 증인 채택의 건에 대해 논의할 시간 자체가 없었다”며 “(간사 간) 오후에 서로 통화하기로 했다. 합의가 된다는 전제 하에 내일 정도 다시 의결해야 된다”고 밝혔다.

