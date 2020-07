e-모빌리티 시장 이끄는 기아차…코드42와 '퍼플엠' 설립

통합 모빌리티 플랫폼 '유모스' 기반 사업 추진

전기차 생태계 주도 의지…퍼플엠 CEO엔 서영우 씨

[아시아경제 김지희 기자] 기아자동차가 모빌리티 전문기업 '퍼플엠(Purple M)'을 설립하고 미래 모빌리티 시장 공략에 속도를 높인다.

기아차는 코드42와 함께 전기차 기반의 고객 맞춤형 e-모빌리티 서비스를 전문적으로 제공하는 기업 '퍼플엠'을 설립한다고 20일 밝혔다. 기아차는 모빌리티 시장 변화에 효과적으로 대응하는 동시에 신속한 사업 추진을 위해 사업 전담 법인을 별도로 신설했다. 코드42는 협력 강화를 위해 퍼플엠에 출자하고 이사회에도 참여한다. 양사는 신개념 이동 서비스를 제공하고 미래 모빌리티 시장의 혁신을 선도하겠다는 목표를 함께 실현해나갈 방침이다.

송호성 기아차 사장은 "코드42는 미래 혁신 기술 분야 국내 최고 업체로 기존과 차별화된 e-모빌리티 서비스 사업을 성공적으로 추진하기 위한 최적의 파트너"라며 "새로 설립된 퍼플엠을 중심으로 기아차는 미래 e-모빌리티 시대를 선도하는 핵심플레이어로 거듭나게 될 것"이라고 말했다.

사명은 보라색을 의미하는 '퍼플(Purple)'과 모빌리티를 뜻하는 'M'이 결합됐다. 보라색은 기존의 관습과 틀을 깨는 도전적인 시도를 상징하는 색으로, 미래 모빌리티 생태계를 선도하기 위한 혁신 DNA를 이식하겠다는 의지를 담고 있다. 실제 퍼플엠은 빠르게 재편되는 모빌리티 서비스 산업에 대응하기 위해 신속한 의사결정, 도전적 실행력 등을 핵심 가치로 운영할 예정이다.

퍼플엠은 코드42의 기술력이 집약된 통합 모빌리티 플랫폼 유모스(UMOS)를 기반으로 사업을 추진한다. 유모스는 자율주행차와 드론, 딜리버리 로봇 등 다양한 미래 이동수단을 이용해 카헤일링(차량호출), 카셰어링(차량공유), 수요응답형 택시, 스마트 물류 등 다양한 모빌리티 서비스를 제공하는 통합 플랫폼이다. 유모스를 활용해 e-모빌리티 중심의 생태계를 구축해 향후 지속가능한 전기차 생태계를 주도하겠다는 의지다. 현재 모빌리티 서비스는 내연기관차 중심으로 추진되고 있어 새로운 사업 기회를 창출할 수 있을 것이란 판단이다.

이사회 의장은 송창현 코드42 대표가 맡는다. 퍼플엠 CEO에는 카풀 서비스 스타트업 '풀러스' 대표 출신 서영우 씨가 임명됐다. 서 대표는 모빌리티 서비스 사업 운영 경험을 바탕으로 퍼플엠을 이끌 적임자라는 게 기아차의 설명이다. 송 대표는 "퍼플엠이 e-모빌리티 인프라부터 서비스까지 모든 영역을 아우르도록 만드는 것이 우리의 방향"이라며 "코드42의 핵심 기술력이 결집된 유모스는 e-모빌리티 생태계를 완성시키는 코어 동력으로 움직일 것"이라고 밝혔다.

퍼플엠은 신속한 사업 추진을 위한 파트너십 구축에도 적극 나설 계획이다. e-모빌리티 인프라 플랫폼이 제공하는 서비스를 보다 많은 고객이 경험할 수 있도록 협력을 확대해 유연한 협력체계를 조성한다. 특히 제도권 내 다양한 모빌리티 시장 주체들과 협력함으로써 국내 모빌리티 산업 활성화에 기여하고, 포스트 코로나 시대 상생 모델의 표준을 제시한다는 복안이다.

한편 이번 퍼플엠 설립으로 현대차그룹과 코드42는 한층 긴밀한 협력관계를 구축하게 됐다. 자율주행 TaaS 기업인 코드42는 지난해 초 설립 당시부터 국내외 IT기업의 인공지능(AI), 자율주행, 모빌리티 분야 핵심 연구 인력들이 합류해 관심을 모은 바 있다. 지난해 현대차와 기아차는 코드42에 각각 20억원, 150억원 규모의 전략 투자를 단행했으며, 기아차의 경우 PBV사업 전용 모빌리티 서비스, 전기차 특화 차량용 인포테인먼트시스템 개발에도 협력 중이다.

김지희 기자 ways@asiae.co.kr