부산시, “아세안을 공략하자” 온라인시장 진출 지원

아세안 온라인시장 진출지원사업 기업 확대

코로나19로 인상된 해외배송비 30% 지원

[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] 아세안 온라인시장 진출을 돕는 부산시의 지원사업이 확대된다.

부산시는 2018년부터 추진하고 있는 ‘아세안 온라인시장 진출지원사업’의 대상 기업을 기존 13개사에서 올해는 20개사까지 확대하고, 코로나19로 인상된 물류비용도 한시적으로 해외배송비의 30%까지 지원한다고 20일 밝혔다.

해외물품 판매전용 온라인 플랫폼도 기존의 소피, 큐텐 3가지 채널뿐만 아니라 라자다를 신규 추가했다. 진출 국가도 싱가포르, 인도네시아, 말레이시아에서 베트남까지 확대했다.

이 사업을 통해 온라인 플랫폼 입점에 어려워하는 기업을 위해 페이지 제작과 번역, 온라인 마케팅, CS컨설팅 지원, 물류·운송대행까지 과정 전반을 돕기로 했다.

부산시는 코로나19 팬데믹으로 인해 해외전시회, 무역사절단 등 직접 대면 마케팅이 상반기뿐 아니라 하반기에도 난항을 겪을 것이 예상돼 지난 4월 ‘포스트 코로나 3단계 경제대응 전략’을 수립했다.

그중 2단계인 ‘제조업 경영안정화’ 대책으로 글로벌 비즈니스 안정지원을 위한 다양한 온라인 플랫폼 비대면 수출마케팅사업을 확대해 추진하고 있다.

이번 사업은 단계별 대응전략의 하나다. 아세안 이외 지역별 온라인 플랫폼 진출 지원을 위해 미주지역은 아마존닷컴, 중국은 알리바바와 인도는 아마존, 플립카드, 스넵딜, 샵클루 등 129개사에 우수한 부산 기업제품의 입점도 지원하고 있다.

시는 올해 초 계획했던 해외마케팅 55개 사업(40억원) 중 전시회·사절단 등 12개 사업(6억5900만원)을 온라인 마케팅 등 비대면 32개 사업(26억2200만원)으로 재조정했다. 코로나19로 인한 수출 타격을 줄이고 온라인 무역대응력 강화를 위해 총력 지원하고 있다.

변성완 부산시장 권한대행은 “앞으로 포스트 코로나 시대에 적합한 수출마케팅의 방향 전환을 위해 급성장이 예상되는 정보통신기술(ICT)?콘텐츠 등 새로운 수출 먹거리를 발굴하고 지역기업이 현지에 성공적으로 안착할 수 있는 비대면 사업을 확대하겠다”고 말했다.

부산시는 21일 오후 2시 부산창조경제혁신센터 4층 콘퍼런스룸에서 ‘포스트 코로나시대 성공적인 동남아 e커머스 진출방법’에 대한 세미나도 개최한다. 아세안 온라인시장 진출을 희망하는 기업은 부산창조경제혁신센터 홈페이지 또는 전화 문의하면 된다.

영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr