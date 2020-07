쉐보레, 판매·AS 최우수 기업 선정

쉐보레가 한국능률협회컨설팅이 실시한 ‘2020 한국산업 서비스 품질지수(KsQI)’ 조사에서 국산차 판매점 및 AS 부문에서 우수 기업에 선정됐다.(사진=한국GM)

[아시아경제 김지희 기자] 쉐보레는 한국능률협회컨설팅이 실시한 ‘2020 한국산업 서비스 품질지수(KsQI)’ 조사에서 국산차 판매점 및 AS 부문에서 우수 기업에 선정됐다고 20일 밝혔다.

KSQI는 판매 및 AS 관련 직원들의 고객 응대 서비스 수준을 나타내는 지표다. 쉐보레는 판매점 부문에서 8년 연속 최우수 기업에 올랐으며, AS 부문에서도 지난해에 이어 2년 연속 우수 기업으로 선정됐다.

시저 톨레도 한국GM 영업·서비스·마케팅 부문 부사장은 “쉐보레가 공신력 있는 고객 서비스 품질 조사에서 8년 연속 최우수 기업으로 인정받은 것은 매우 자랑스러운 성과”라며 “앞으로도 쉐보레는 고객의 기대를 뛰어넘는 최고 품질의 제품과 서비스를 지속 제공해 고객 만족도를 높이고 시장 반응을 확대해 나갈 것”이라고 말했다.

이번 평가는 지난해 8월부터 올해 5월까지 총 30개 산업, 106개의 기업 및 기관을 대상으로 ‘미스터리 쇼핑(서비스 평가단이 일반 고객으로 가장해 매장에 방문하고 고객 접점에서의 판매 및 AS 응대 수준을 평가)’ 방식으로 조사됐다.

쉐보레는 맞이인사, 친절성, 경청태도, 업무지식, 설명능력, 시설환경 관리 등 11개 평가 항목에서 판매점 및 AS 부문 각각 총 96점과 92점을 획득해 최우수 기업으로 선정됐다.

쉐보레는 고객 접점 직원 및 영업직원을 대상으로 고객 서비스와 관련된 체계적인 교육 프로그램을 실시해오고 있다. 이를 통해 쉐보레 고객센터는 올해 17년 연속 우수 콜센터에 선정되기도 했다.

한편 쉐보레는 오는 23일 한국GM 부평 본사에서 카허 카젬 사장, 톨레도 부사장 등 임직원과 한수희 한국능률협회컨설팅 부사장 등 관계자들이 참석한 가운데 이번 수상을 축하하는 자리를 마련할 예정이다.

