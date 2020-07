코오롱, 주목받는 英 여성 작가 3인 전시 무료 공개

여름문화축제 '런던나우 2020' 개최

코오롱그룹의 문화예술 나눔공간 '스페이스K'가 개관 9주년을 맞이해 코오롱 여름문화축제 '런던 나우 2020 (London Now 2020)'展을 개최한다.

코오롱그룹은 최근 현대 미술계에 새롭게 주목받는 영국 여성 작가 3인의 감각적인 회화 작품들을 '스페이스K 과천'에서 9월 11일까지 무료로 관람할 수 있도록 공개한다고 20일 밝혔다. 스페이스K는 2012년 '크리에이티브 런던(Creative London)'展을 시작으로 영국을 비롯한 중국, 인도네시아, 루마니아 등 다양한 나라의 현대미술을 소개해왔다.

‘런던 나우 2020’는 신종 코로나바이러스감염증(코로나19)가 전 세계를 강타하고 있는 가운데에 준비되었다. 런던 전체가 극심한 공포 속에 이동이 통제되어 참여 작가들은 작업실조차 접근이 불가한 상황에서도 작업을 이어 나가며 이번 전시를 위해 온 힘을 기울였다. ‘런던 나우 2020’은 전 세계가 잠시 멈춘 공백의 시간에도 불구하고 특유의 독특함을 잃지 않는 국제적인 플랫폼인 런던에서 전개되고 있는 현재 진행형의 미술을 엿볼수 있는 뜻깊은 기회이다.

브라질 출신으로 런던에서 활동하는 가브리엘라 지롤레티(Gabriela Giroletti, 1982)는 추상과 구상의 경계에서 강렬한 색감의 회화를 선보인다. 테이트 모던을 비롯한 주요 미술관에서 단체전을 개최한 바 있다.

스웨덴 출신 샐리 킨드버그(Sally Kindberg, 1970)는 2004년부터 런던을 베이스로 활동하고 있다. 위트있는 연출이 특징으로 바짓가랑이가 고속도로가 되고 테이블 위의 양초가 공장의 굴뚝이 되는 식이다.

모스크바에서 태어난 율리아 아이오실존(Yulia Iosilzon,1992)은 우화나 신화에서 영감을 받은 이미지로 밝고 유려한 화면을 구성한다. 영국 유력 매체인 블룸버그의 신진작가지원 프로그램인 2019 블룸버그 뉴 컨템포러리즈 프라이즈에 선정되기도 했다.

한편, 코오롱그룹은 1998년부터 매년 여름철마다 지역사회를 위한 메세나 활동을 지속적으로 펼쳐왔다. 무대 공연 중심인 '코오롱 분수문화마당'에 이어 2009년부터는 작품 전시 중심인 '코오롱 여름문화축제'를 개최하고 지역사회에 문화 예술 콘텐츠를 지속적으로 제공해 오고 있다. 코오롱 여름문화축제를 주관하는 스페이스K는 문화예술 지원과 문화예술 나눔을 목표로 코오롱그룹이 직접 운영하는 문화예술 공간으로 과천에 갤러리를 두고 연간 7여회의 무료전시를 개최하고 있다.

전시는 코로나19 예방을 위해 전시장 입장 시 체온측정, 마스크 착용 및 손세정을 의무화하고 있다.

