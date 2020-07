우리은행, '소상공인 2차 금융지원대출' 금리 인하…최저 연 2.73%

최저 연 2.73%, 시중은행 최저금리 수준 금융지원



[아시아경제 김효진 기자]우리은행은 신종 코로나바이러스감염증(코로나19)으로 어려움을 겪는 소상공인 지원을 위해 ‘소상공인 2차 금융지원대출’의 금리를 최저 연 2.73%까지 인하한다고 20일 밝혔다.

지난 6월 신용등급별 금리우대 규모를 평균 연 0.5%포인트 인하한 데 이어, 이번 추가금리 인하로 평균 연 1.0%포인트가 우대되돼우리은행 내부신용등급을 보유한 고객에게는 연 2.73% 수준의 최저금리가 적용된다.

지원대상은 코로나19로 직·간접적 피해를 입은 업력 6개월 이상의 소상공인(개인사업자)으로 한도는 1000만원이며, 대출기간은 5년(2년거치, 3년 분할상환)이다.

한편, 지난 4월 출시된‘영세 소상공인 이차보전대출’은 약 5000억원을 시중은행 중 가장 신속하게 지원했다. 지난 6월에는‘소상공인 2차 금융지원대출’의 모든 절차를 비대면을 통해 지원할 수 있도록 대출 프로세스를 시행했다.

우리은행 관계자는 “코로나19 발생 초기부터 소상공인 지원에 집중했다”며 “코로나19로 어려움을 겪고 있는 소상공인에게 실질적인 금융지원을 드리고자 금리우대를 확대했다”고 말했다.

