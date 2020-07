네파, 레인코트 2종 출시

[아시아경제 조유진 기자] 아웃도어 브랜드 네파는 본격적인 장마 시즌을 맞아 두 가지 타입의 레인코트를 선보였다고 20일 밝혔다.

네파의 바스토 레인코트는 비가 보슬보슬 내리는 날 운치있는 트레킹이나 가벼운 산행을 준비하는 사람에게 제격이다. 바스토 레인코트는 방수 원단을 사용하고 봉제선 전체를 완전히 방수 처리하는 방식인 심실링 처리를 해 비를 완벽하게 차단해 준다.

등산 배낭을 메고 레인코트를 입어도 무리가 없도록 신규 확장형 패턴을 개발해 적용했다. 포켓 안쪽에 있는 스트링으로 허리 라인을 조절해 일반 코트 핏으로 착용할 수 있다. 작은 주머니에 접어 수납할 수 있어 가방이나 짐 속에 쉽게 넣어 휴대가 용이하다. 베이지와 블루 컬러로 출시됐으며 가격은 9만9000원이다.

위니 레인코트는 여성스러운 실루엣이 특징인 여성 전용 레인코트이다. 자연에서 영감을 얻은 프린트가 적용돼 포인트 스타일링 아이템으로도 제격이며 방수 소재 및 심실링 작업으로 완벽한 방수가 가능, 레인코트로서의 역할을 충실히 다하는 제품이다. 비 오는 날 우울해지는 기분을 상쾌하게 전환시키고 싶거나 우중충한 컬러가 아닌 보기만해도 에너지가 느껴지는 스타일링을 시도하고 싶을 때 활용하면 좋다. 스페이스 네이비와 덜 바이올렛 두 가지 컬러로 가격은 30만9000원이다.



이희주 네파 상품본부 전무는 “완벽하게 방수처리가 가능하고 온도차가 심한 비 오는 날 체온 조절도 효과적으로 도와주는 아이템”이라고 전했다.

