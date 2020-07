진중권 "文지지자, 박원순 무조건 무죄 만들려고…'내편무죄 니편유죄' 철학"

[아시아경제 한승곤 기자, 김연주 인턴기자] 진중권 전 동양대 교수는 19일 고(故) 박원순 전 서울시장을 성추행 혐의로 고소한 전직 비서에 대한 2차 가해와 관련해 "성추행의 증거를 내놓으라는 사람들. 거의 모두 문재인 지지자"라며 "박원순 무조건 무죄로 만들려고 한다"고 강하게 비판했다.

진 전 교수는 이날 자신의 페이스북에 올린 글에서 "그들(문재인 대통령 지지자)은 대통령을 닮아서 '내편무죄 니편유죄' 철학으로 무장하고 있다"면서 이같이 말했다.

앞서 친여 성향 커뮤니티를 중심으로 피해자 A씨를 향한 2차 가해가 도를 넘어섰다는 지적이 제기됐다. 해당 커뮤니티에는 A씨의 신상털기를 비롯해 A씨와 피해자의 법률대리인인 김재련 변호사에 대한 비방도 속출하고 있다.

심지어 A씨가 폭로한 피해 가운데 "박 시장이 속옷을 챙기게 했다" 등 내용에 대해 "비서가 이런 일도 하기 싫으면 왜 하냐"는 취지의 발언으로 2차 가해를 일삼고 있는 것으로 나타났다.

진 전 교수는 "(이들은) '성추행'의 범위를 아주 좁게 정의한다"면서 "대부분의 성추행은 아예 성추행이 아닌 것으로 간주하는 것"이라고 꼬집었다.

그러면서 "예를 들어 셀카 찍자고 몸 만지고, 안아 달라고 하고, 무릎에 키스하고, 샤워하는 데에 속옷 갖다 달라 하는 것은 아예 성추행으로 치지 않는다"며 "'그것보다 더 센 걸 내놓지 않으면 넌 꽃뱀'이라는 얘기"라고 설명했다.

또 "저들은 정말 박 시장의 명예를 지켜주고 싶은 걸까"라며 "아니면 박 시장을 무죄로 만들어야 각하 지지율을 지킬 수 있다는 생각으로 저러는 걸까"라고 반문했다.

이어 "도대체 박 시장이 피해자에게 보냈다는 속옷 사진이라도 보여줘야 저 2차 가해를 멈출 생각이냐"고 덧붙였다.

한승곤 기자 hsg@asiae.co.kr김연주 인턴기자 yeonju1853@asiae.co.kr