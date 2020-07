[아시아경제 이광호 기자]<승진>

◆부이사관

▶언론홍보행정관 유승표 ▶산업통상정책과장 윤현주 ▶정부합동 부패예방추진단 총괄과장 차동민 ▶기획총괄과장 서영석 ▶조세심판원 행정실장 이기태

