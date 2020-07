제니 브랜드평판 1위, 블랙핑크 다른 멤버도 2위·3위 차지

걸그룹 블랙핑크의 신곡 '하우 유 라이크 댓'(How You Like That)이 빌보드 메인 싱글 차트인 '핫 100'에서 33위를 차지했다. 사진=YG엔터테인먼트 홈페이지 캡처.

[아시아경제 김정호 기자] 블랙핑크(BLACKPINK) 멤버 제니가 브랜드평판 1위에 올랐다.

한국기업평판연구소는 걸그룹 개인 브랜드평판 빅데이터 분석을 위해 지난 6월 19일부터 7월 19일까지 걸그룹 개인 510명의 브랜드 빅데이터 8150만1639개를 추출, 브랜드평판지수를 분석해 발표했다.

브랜드 평판지수는 소비자들의 온라인 습관이 브랜드 소비에 큰 영향을 끼친다는 것을 찾아내 빅데이터 분석을 통해서 만들어진 지표이다. 아울러 걸그룹 개인 브랜드평판 분석을 통해 걸그룹 개인 브랜드에 대한 긍부정 평가, 미디어 관심도, 소비자들의 관심과 소통량을 측정할 수 있다. 더불어 걸그룹 브랜드평판 분석에는 브랜드 영향력을 측정한 브랜드 가치평가 분석도 포함하였다.

이번 브랜드평판 1위는 제니를 차지했다. 그의 브랜드 평판지수 482만968로 분석됐다. 지난달과 비교하면 108.19% 상승한 수치다. 2위와 3위도 블랙핑크 멤버가 차지했다. 2위는 리사, 3위는 지수였다. 4위와 5위는 레드벨벳으로 슬기와 아이린이 이름을 올렸다.

한편, 블랙핑크는 지난달 26일 발매한 신곡 '하우 우 라이크 댓(How You Like That)'으로 국내 6개 주요 음원 사이트 차트 1위를 차지했다. 이어 미국 빌보드 핫100에서 33위, 영국 오피셜 싱글 차트 20위에 올랐다.

