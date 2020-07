< 장 마감 후 주요 공시 >

◆ 지역난방공사 지역난방공사 071320 | 코스피 증권정보 현재가 34,500 전일대비 450 등락률 +1.32% 거래량 11,980 전일가 34,050 2020.07.17 15:30 장중(20분지연) close =1300억 규모 단기차입금 증가 결정

◆ CJ CGV CJ CGV 079160 | 코스피 증권정보 현재가 19,500 전일대비 50 등락률 -0.26% 거래량 216,916 전일가 19,550 2020.07.17 15:30 장중(20분지연) close =240억 규모 계열사 채무보증

◆신세계I&C=2분기 영업익 74억…전년比 70%↑

구은모 기자 gooeunmo@asiae.co.kr