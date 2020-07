靑 "그린벨트, 결론 못 내…효과·비용 종합적으로 봐야"

[아시아경제 손선희 기자] 청와대는 19일 주택공급 확대를 위한 개발제한구역(그린벨트) 해제에 대해 "모든 대안을 놓고 검토하고 있다"면서도 "아직 결론을 태지 못한 상태"라고 말했다.

청와대 고위 관계자는 이날 오후 기자들과 만나 "(그린벨트 해제) 조치로 갖게 되는 효과와 여러 비용 등을 종합적으로 봐야 하는 문제"라며 이같이 말했다.

앞서 이날 오전 정세균 국무총리는 방송 인터뷰에서 관련 질문에 "매우 신중하게 접근하는 게 옳다. 그린벨트는 한번 훼손하면 복원이 안되기 때문"이라고 회의적 입장을 내놨다.

반면 김상조 청와대 정책실장은 지난 17일 라디오 인터뷰에서 "이미 당정 간 협의로 의견을 정리했다"며 "논란을 풀어가는 것이 정부의 역할"이라고 말했다. 사실상 정부가 그린벨트를 해제하기로 방침을 정했다는 의미로 해석됐다.

정부 고위 당국자들의 발언이 엇갈린 해석을 놓고 있는 가운데 청와대 고위 관계자는 "검토를 해서 결론을 내야 할 상황이라는 것"이라며 "정 총리나 김 실장의 말씀도 같은 취지로 이해하고 있다"고 말했다.

