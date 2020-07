통합당 "추미애, 한눈 팔지 말고 총체적 난국 맞은 법무부나 챙겨라"

[아시아경제 이지은 기자] 추미애 법무부 장관이 페이스북을 통해 부동산 정책에 대한 의견을 표명하자 미래통합당이 "한눈 팔지 말고 법무부나 챙기"라며 비판했다.

배준영 통합당 대변인은 19일 논평을 통해 "총체적 난국을 맞은 법무부 감당도 어려워 보이는데, 업무 밖 외도를 하시니 국민은 더 불안하기만 하다"며 이같이 말했다.

추 장관은 18일 페이스북에서 그린벨트 해제를 반대하며 금융과 부동산의 분리를 뜻하는 '금부분리'를 부동산 해법으로 내세웠다.

이에 배 대변인은 "진단도, 처방도 모두 실망스럽다"며 "추 장관은 집값 폭등의 원인이 과거정부에서 고착화됐다며 또다시 책임을 전 정권에게 돌리고 '금부분리'라는 정체불명의 개념을 들고 해법이라고 제시했다"고 비판했다.

이어 "헌법에 근거도 없는 공수처의 설립을 압박하고, 검찰 시스템을 유례없이 흔들어대기에 혼신의 힘을 다하고 있는 추 장관이, 왜 업무 밖인 부동산 대책까지 나서고 있는지 모두가 의아하다"고 덧붙였다.

추 장관은 부동산 의견 표명에 대한 비판이 이어지자 '국무위원으로서 국가 주요 정책에 의견을 표명할 수 있다'고 페이스북으로 반박하기도 했다. 이에 대해 배 대변인은 "국무위원으로서의 의견은 소셜네트워크서비스(SNS)가 아닌 국무회의 가셔서 비공개로 하면 된다"며 "지금 다른 곳에 한눈 팔 때가 아니다"라고 말했다.

그는 "추 장관은 그린벨트 해제 반대라고 했다. 당정청이 공급정책으로 만지작거리고 있는데 서울시는 반대해 왔던 현안"이라며"내년 지방선거에 출마의사가 있다면 괜히 SNS에서 변죽을 울리지 말고 오는 월요일 아침에 거취 표명을 해야 할 것"이라고 비판했다.

이지은 기자 leezn@asiae.co.kr