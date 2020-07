20만원대 스마트폰 '갤럭시A21s' 출시…20일부터 사전판매

쿼드카메라·5000mAh 대용량 배터리 탑재

자급제 20일부터, 이통사 모델은 24일부터 판매

[아시아경제 한진주 기자] 삼성전자가 20만원대 보급형 스마트폰 '갤럭시A21s'를 24일 출시한다.

19일 삼성전자는 '갤럭시A21s'를 20일부터 23일까지 사전 판매한다고 밝혔다. 갤럭시A21s는 쿼드 카메라, 대용량 배터리, 대화면 디스플레이 등을 갖췄고 가격은 29만7000원이다.

갤럭시A21s는 15W 고속 충전이 가능한 5000mAh 대용량 배터리를 탑재했다. 중저가 제품이지만 노치 없는 6.5인치 인피니티-O 디스플레이(Infinity-O Display)를 탑재해 몰입감 있는 동영상 시청과 게임을 즐길 수 있다. AP는 옥타코어(쿼드코어 2.0GHz+ 쿼드코어 2.0GHz), 램은 3GB이며 내장 메모리는 32GB다.

20만원대 제품임에도 고해상도의 쿼드 카메라를 탑재했다. 4800만 화소 고해상도 메인 카메라를 비롯해 800만 화소 초광각 카메라, 200만 화소 접사 카메라, 200만 화소 심도 카메라까지 4개의 렌즈가 있다. 전면 카메라는 1300만 화소다. 갤럭시A21s는 광택이 있는 홀로그램 디자인이 적용된 블랙·화이트·레드 3가지 색상으로 출시된다.

사전판매는 삼성전자 홈페이지와 쿠팡, 인터파크, 11번가, 이베이 등 온라인 오픈마켓, 패션 전문몰 29CM에서 진행한다. 20일부터 순차적으로 제품을 받아볼 수 있다.

인터파크는 고객과 실시간 소통이 가능한 라이브 커머스 '인터파크 TV'를 통해 갤럭시A21s를 소개할 예정이다. 고객들은 프로그램을 시청하며 제품에 대한 궁금한 점을 문의하고 바로 구매할 수도 있다. 29CM는 '갤럭시A21s'의 특장점을 활용한 다양한 고객별 시나리오로 콘텐츠를 제작해 새로운 방식의 제품 정보를 제공할 예정이다.

삼성전자는 '갤럭시 A21s'를 자급제 모델과 이동통신 3사 모델로 24일 공식 출시한다. 삼성전자 홈페이지, 전국 디지털프라자, 이동통신사 온·오프라인 매장 등에서 판매할 예정이다.

