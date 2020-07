"캠핑족 잡아라"…CU, '편의로운 캠핑박스' 선보여

[아시아경제 임혜선 기자] CU가 다가오는 여름휴가 시즌을 맞아 캠핑족들을 겨냥한 ‘편의로운 캠핑박스’를 선보인다고 19일 밝혔다.

‘편의로운 캠핑박스’는 모둠 소시지, 콘버터, 부대찌개 세 가지 캠핑 인기 메뉴를 간편하게 완성할 수 있는 밀키트를 아이스박스에 하나에 담아 저녁식사부터 야식과 안주까지 박스 하나로 해결할 수 있게 기획된 상품이다. 가격은 2만원이다.

모둠 소시지 키트에는 최근 가장 인기있는 소시지인 킬바사를 포함한 구이용 소시지와 허니 머스타드 등 디핑소스가 담겼으며, 콘버터 키트는 옥수수 통조림과 마요네즈, 버터 등 3분만에 달콤고소한 콘버터를 완성할 수 있는 재료들로 구성됐다.

부대찌개 키트에는 맛이 보장된 비비고 스팸부대찌개와 라면사리, 맛김치, 즉석밥까지 간편하면서도 든든한 한 끼를 완성할 수 있는 상품들을 넣었다. 밀키트와 함께 증정되는 캠핑박스는 국내 유명 수제맥주 브랜드에서 사용하는 것과 동일한 아이스박스로 가볍고 견고해 캠핑 등 야외활동에 다양하게 활용할 수 있다.

특히, 편의로운 캠핑박스는 모든 구성품들을 총 판매가 대비 무려 55% 이상 저렴하게 구입할 수 있어 가성비가 뛰어나다.

해당 상품은 CU의 멤버십 앱 포켓CU 내 예약구매 서비스를 통해서 1000개 한정 판매되며, 예약 기간은 이달 20일부터 23일까지다. 실제 상품 픽업은 8월 1일부터 4일까지 가능하며, 주문자가 직접 지정한 CU에 방문에 예약 교환권 바코드를 제시하고 상품을 수령하면 된다.

한편, CU가 캠핑족을 겨냥한 기획상품을 내놓은 것은 신종 코로나바이러스감염증(코로나19)의 영향으로 1~2인이 조용하게 휴가를 보낼 수 있는 캠핑에 대한 소비자들의 관심이 높아졌기 때문이다. 최근에는 집에서 텐트를 치고 캠핑 분위기를 내는 홈캠핑이 유행하면서 전문성보다는 편의성을 강조한 캠핑 용품에 대한 수요도 빠르게 늘어나고 있다.

임혜선 기자 lhsro@asiae.co.kr