[아시아경제 이민지 기자] 문재인 대통령이 시진핑 중국 국가주석에게 폭우 피해 위로전을 보낸 데 대해 시 주석이 감사의 답전을 보내왔다고 청와대가 18일 밝혔다.

청와대에 따르면 시 주석은 이날 답전에서 "중국 남부지역에서 발생한 폭우 피해에 대해 위로전을 보내준 것에 감사드린다"며 "한국 일부 지역에서도 폭우와 산사태가 발생한 것으로 아는데 위로의 말을 전한다"고 말했다.

시 주석은 또 "올해 들어 한중 양국이 (신종 코로나바이러스감염증) 방역 협력에서 많은 성과를 거둬 양자 관계의 높은 수준을 보여줬다"고 평가했다.

문 대통령은 지난 8일 시 주석에게 위로전을 보내 대규모 폭우 피해 발생에 안타까움을 전하고 피해가 원만히 수습돼 중국 국민이 이른 시일 내에 평온한 일상으로 돌아갈 수 있기를 기원했다.

