하태경 "서울시, 성범죄 복마전…'4월 성폭행'도 후속조치 없었다"

[아시아경제 이지은 기자] 고 박원순 서울시장의 성추행 의혹과 관련, 서울시의 자체 진상조사가 추진되는 가운데 하태경 미래통합당 의원이 "서울시는 성범죄의 복마전"이라며 지난 4월 성폭행 사건도 후속조치가 없었다고 지적했다.

하 의원은 18일 페이스북에서 "4월 성폭행 사건도 아무런 자체 후속조치 없이 덮으려 했고, 박 시장에게 불똥 튈 우려로 은폐 기도한 의혹 있어 검찰이 수사해야 한다"며 이같이 말했다.

지난 4월 14일 서울시장 비서실 남성직원 A씨가 회식을 마치고 난 뒤 만취한 동료 여성 직원을 모텔로 데려가 성폭행한 혐의로 검찰에 입건됐으며, 열흘 뒤 A씨는 직위해제됐다.

이에 대해 하 의원은 "4월 사건 직후 경찰수사가 시작되자 김태균 서울시 행정국장은 성폭행 당사자 직위해제 발표하면서 시 자체의 철저한 조사결과에 따라 무관용의 원칙을 적용해 원스트라이크 아웃시킨다고 밝혔다"며 "본 의원실이 서울시에 확인한 바에 따르면 4월 성폭행 사건도 아무런 후속조치가 이루어지지 않았다고 한다"고 지적했다.

그는 "'무관용, 원스트라이크 아웃' 이건 말뿐이었다"며 "그 이후 서울시에서 추가 조치된 것이 없었다. 내부적으로 자체 조사도 진행된 것이 없고 징계위 소집도 없었다"고 덧붙였다.

하 의원은 "또 다른 보도에 따르면 4월 성폭행 사건 사건을 정무라인이 덮으려 했다고 한다"며 "4월 이후엔 박 시장 성추행 건도 내부에 꽤 알려져 있던 상태였다. 때문에 4월 성폭행 사건 조사할 경우 박 시장에게 불똥 튈 것을 우려해 이 사건 조사도 징계도 없이 묻으려 했을 가능성이 아주 커 보인다"고 지적했다.

그는 "검찰은 박 시장 성추행 조직적 은폐를 수사하면서 동시에 서울시가 4월 내부 성폭행 사건도 덮으려 한 의혹 즉 은폐 기도에 대해서도 수사해야 할 것"이라고 강조했다.

이지은 기자 leezn@asiae.co.kr