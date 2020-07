일일 확진자 수 사흘 만에 30명대…해외유입 28명·지역발생 11명(종합)

[아시아경제 이민지 기자] 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 여파가 이어지는 가운데 18일 일일 신규 확진자 수가 30명 후반대로 떨어졌다. 이날 중앙방역대책본부는 0시 기준으로 코로나19 신규 확진자가 39명 늘어 누적 1만3711명이라고 밝혔다.

일일 신규 확진자 수는 이번 주 들어 30∼60명대를 오가고 있다. 13일부터 일별로 보면 62명→33명→39명→61명→60명→39명을 기록했다. 주 중반 60명대까지 급증한 것은 부산항 입항 러시아 선박 선원과 이라크 건설현장에서 입국한 우리 근로자의 무더기 확진 영향이 컸다.

이날 신규 확진자의 감염경로를 보면 해외유입이 28명이었다. 지역발생 11명보다 배 이상 많은 수치다. 해외유입 사례 가운데 12명은 공항이나 항만 검역 과정에서 확진됐고 나머지 16명은 경기(8명), 대구(3명), 경남(2명), 부산·인천·전남(각 1명) 지역 거주지나 임시생활시설에서 자가격리 중 양성 판정을 받았다. 해외유입 확진자는 지난달 26일 이후 이날까지 23일째 두 자릿수로 집계되고 있다.

지역발생 11명을 시도별로 보면 서울 6명, 경기 2명, 인천 1명 등 수도권이 9명이고 그 외에는 제주 1명, 울산 1명 등이다. 서울에선 한화생명과 관련해 전날 낮 12시까지 3명이 추가로 양성 판정을 받아 누적 확진자는 8명이 됐고, 관악구 사무실과 관련해서도 방문자 2명이 추가로 감염돼 누적 확진자가 13명으로 늘어났다.

한편 사망자는 전날 1명 늘어 누적 294명을 기록했다. 방역당국은 매일 오전 10시께 당일 0시를 기준으로 국내 코로나19 일별 환자 통계를 발표한다.

이민지 기자 ming@asiae.co.kr