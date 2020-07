WSJ "미 국방부, 백악관에 주한미군 감축 방안 제시"

[아시아경제 뉴욕=백종민 특파원] 한미간의 주한미군 방위비 분담금 협상이 장기화되는 상황에서 미국 국방부가 백악관에 주한미군의 감축 방안을 제시했다는 보도가 나왔다.

월스트리트저널(WSJ)은 17일(현지시간) 미군 관리들을 인용, 미 합참이 전 세계 미군 재배치 및 규모 축소와 관련해 주한미군의 구조도 재검토했다고 전했다.

WSJ은 트럼프 행정부의 관료들이 주한미군을 현재의 수준인 2만8000명 밑으로 줄이는 비상계획에 대한 언급을 거부했으며, 병력 감축에 대한 결정이 이뤄지지 않았다고 말했다고 설명했다.

2020년 미 국방수권법은 주한미군의 수를 현 수준인 2만8000명 이하로 줄일 수 없도록 규정하고 있다.

WSJ은 국방부의 방안이 트럼프 대통령의 주독미군 9500명 감축 결정과 맞물려 나왔다고 평가했다.

WSJ은 한 당국자를 인용, 미 국방부가 지난해 12월 중국 및 러시아의 군사적 갈등을 염두에 둔 다양한 해외주둔 미군 감축및 재배치 방안을 검토하고 지난 3월 한국을 포함한 계획을 백악관에 제출했다고 전했다.

WSJ은 미 당국자가 마크 밀리 미 합참의장이 한국측에 주한미군 감축 방안을 통보했는지에 대해서는 밝히기 거부했다고 덧붙였다.

또 다른 관료는 "주한미군 재배치에 대한 결론이 내려지지 않았지만 어떤 결정이 내려지더라도 한반도의 위협을 방어하기 위한 전력을 유지할 것"이라며 병력 감축 가능성을 시사했다.

