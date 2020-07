문재인 대통령 국회 개원연설 '한반도 평화' 구상, 동아시아 평화 공동체 토의

[아시아경제 류정민 기자] 청와대는 16일 오후 "오늘 개최된 NSC 상임위 회의에서 상임위원들은 최근 한반도 정세를 평가하고, 문재인 대통령이 오늘 제21대 국회 개원연설에서 제기한 한반도 평화를 바탕으로 동아시아 지역에서 '평화·안보·생명 공동체'의 문을 적극적으로 열어나가기 위한 방안에 대해 토의했다"고 밝혔다.

청와대는 이러한 회의 내용을 알렸고, 별도의 보도자료는 배포하지 않았다.

류정민 기자 jmryu@asiae.co.kr